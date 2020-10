Zo komt Sinterklaas dit jaar in Roosendaal aan

Rutger (30) uit Roosendaal wil met acteerwerk vooral mensen raken: ‘Op het podium voel ik me thuis’

12 oktober Ivo Niehe, Peter Blok en Benja Bruijning; het is zomaar een greep uit de bekende Nederlanders met wie Rutger Messerschmidt (30) uit Roosendaal samengewerkt heeft. Dat vindt hij niet heel noemenswaardig, want de acteur met het syndroom van Down wil vooral mensen raken. Momenteel is hij te zien in de serie Het A-woord.