Zo kan jij meebepalen hoe Bravis en de Bulkenaar er uit gaan zien

In het recente verleden is al gebleken dat de betrokken Roosendalers die in de Bulkenaar of in de woonwijk Tolberg wonen, een stevige mening over de komst van het Bravis ziekenhuis hebben. Dat bleek wel tijdens inspraakbijeenkomsten in het raadhuis aan de Markt, maar ook tijdens de informatieavonden die Bravis zelf had opgezet.