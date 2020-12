Zo houdt Roosendaal de kerstgedachte levend: ‘Iets voor elkaar doen, juist in deze tijd’

ROOSENDAAL - De stad zit dan op slot, het hart van Roosendaal gaat open. Lieve initiatieven om een ander te helpen, de waardering voor iemand uit te spreken of simpelweg om wat plezier en licht in donkere dagen te brengen: de kerstgedachte leeft.

Wie wil weten wat Roosendalers zichzelf en elkaar toewensen voor kerst, kan vanaf morgen langs het oude raadhuis op de Markt. Daar wordt de kerstboom omgetoverd tot een wensboom. Je eigen wens insturen kan vandaag nog bij citymarketing.

Behalve kerstwensen, verzamelt citymarketing onder de noemer ‘Hartverwarmend Roosendaal’ ook initiatieven in de geest van kerst, om deze bij een groter publiek onder de aandacht te brengen. En de ideeën voor acties stromen binnen. ,,Het gaat van kerstkaarten bezorgen tot plaatjes draaien in een verzorgingstehuis. Iedereen kan zich bij ons aansluiten, wij brengen kleine initiatieven bij de mensen thuis”, zegt Myrna van der Laak van citymarketing. ,,En er komt steeds meer bij. Mensen willen graag iets doen voor elkaar, juist in deze tijd.”

Ontbijt voor wie een oppepper nodig heeft

Zo deelde de Associate degrees Academie gisterochtend 120 kerstontbijtjes uit aan omwonenden en mensen die door een ander waren aangemeld, omdat ze wel een oppepper konden gebruiken. De school is weliswaar dicht, maar de actie afgelasten was geen optie, vertelt Anne van Zwol. ,,We zijn gewoon buiten gaan staan, onder een luifel. Gelukkig kon het coronaveilig toch doorgaan.”

Quote De bewoners waren superblij met de hartelijke kerstgroet Kees Boeren, basisschool Lavoor Morelberg

Wie niet in staat was het ontbijtje zelf af te halen, kreeg het ontbijtje thuisbezorgd. Daarin zat bijvoorbeeld vers brood, salades, een kerststol, een croissantje, chocolaatjes en wat te drinken. ,,Allemaal bereid door onze eigen catering. Dat hebben we gedaan om hen te steunen, want die hebben het nu ook moeilijk, doordat er geen studenten zijn.”

Volledig scherm Kerstontbijtjes afhalen bij de AdA aan het Mill Hillplein. © Pix4Profs/Moreno Molenaar

Ook buiten de campagne van citymarketing om, gebeurt er veel liefs. Bewoners van Heerma State kregen vanmiddag bezoek van basisschool Lavoor Morelberg. De kleuters en de kinderen van groep 3 hadden zelf kerstkaarten geknutseld voor de bewoners van het zorgcentrum voor mensen met een vorm van dementie.

Die zouden ze eigenlijk zelf komen langsbrengen, maar vanwege de schoolsluiting werden de 70 kerstkaarten door leerkrachten bezorgd, zegt directeur Kees Boeren. ,,We wilden graag iets voor die mensen doen. De bewoners waren superblij met de hartelijke kerstgroet.”

Christmas drivethru voor de zorg

Volledig scherm Bewoonster Heerma State is dolgelukkig met een geknutselde kerstkaart van een van de kleuters van basisschool Lavoor Morelberg. © Kees Boeren Het bestuur van zorginstelling Groenhuysen zet deze week zijn medewerkers extra in het zonnetje. De kerstpakketten worden volledig coronaproof uitgereikt in een spectaculaire ‘christmas drivethru’ op het terrein van de Brink.

Een levensgrote kerstman, schuimsneeuw, warme chocomel en een knisperend haardvuurtje, aangekleed met sfeervolle verlichting; dat is allemaal net wat leuker dan een pakketje per post, zegt Marjolein de Jong, voorzitter van de raad van bestuur. ,,We hebben er echt iets moois van gemaakt. Na dit superzware jaar wilden we ze wel wat meer blijk van waardering geven.”

Emotionele impact

Want een zwaar jaar was en is het, voor de zorgmedewerkers. ,,Niet alleen hebben we veel van ze gevraagd; er zijn veel zieke medewerkers geweest, vakanties zijn niet doorgegaan, mensen hebben vaak extra gewerkt omdat ze hun team uit de brand wilden helpen... En daar komt nu de tweede golf overheen.”

Quote Even samen genieten van de aandacht, dat hebben ze wel verdiend Marjolein de Jong, Groenhuysen

Dat trekt ook op het persoonlijk vlak een zware wissel. ,,Wij werken met kwetsbare mensen. Als er ergens corona uitbreekt, overlijdt bij ons ongeveer een kwart van de besmette mensen. Dat zijn mensen waar onze medewerkers vaak jarenlang voor hebben gezorgd, die emotionele impact mag je niet onderschatten. Zeker toen er geen bezoek mocht komen, en je als medewerker met de continue angst zat: misschien heb ík het wel binnen gebracht.”

Even samen genieten

Daarbij kregen ze in de privésituatie ook nog te maken met vrienden en familieleden die niet meer op bezoek durfden te komen. ,,We hebben zelfs verhalen gehoord van mensen die tijden in de garage hebben geslapen, omdat hun partner in de risicogroep zat.”

Alles bij elkaar reden genoeg om binnen de coronaregels een persoonlijke kerstervaring te bieden. ,,Het is allemaal vanuit de auto, dus het gezin kan mee. Even samen genieten van de aandacht, dat hebben ze wel verdiend. En we zien dat het gewaardeerd wordt; tachtig procent komt een kerstpakket halen, veel meer dan normaal na een kerstborrel. Heel fijn dat dit kan.”

Ook deze Roosendalers houden de kerstgedachte levend Volledig scherm © peter van trijen/pix4profs • Leerlingen van het Norbertus/Gertrudis Lyceum maken unieke kerstcadeaus voor eenzame mensen. • Stichting Help Elkaar Help Een Ander geeft gezinnen, alleenstaanden en ouderen in de regio een kerstpakket. • De katholieke en protestantse kerken lichten positieve verhalen uit met adventsproject Ster(k) nieuws. • Beiaardier Toni Raats speelt zondag een uur lang kerstmuziek vanuit de St. Jan, om mensen een hart onder de riem te steken tijdens de lockdown. • TriStar steunt de lokale horeca met hun kerstpakketten. • Zeven vrijwilligersorganisaties koppelen eenzame mensen aan maatjes om mee te bellen. • Kapper Raymond de Pauw vrolijkt voorbijgangers in de Brugstraat op met zijn kerst-etalage. Kijk op bezoek-roosendaal.nl voor alle initiatieven van Hartverwarmend Roosendaal. Volledig scherm Kapper Raymond de Pauw heeft zijn kapperszaak wel heel extravagant aangekleed voor de kerstdagen, inclusief rijdende stoomtreinen. © Pix4Profs/Peter Braakmann

Volledig scherm kinderen basisschool Lavoor Morelberg in Roosendaal geven kerstkaarten aan bewoners van Heerma State. © Kees Boeren