Zo houden deze zwembaden het hoofd boven water: ‘Een zonnige zomer hebben we wel verdiend’

Peter van Ostaden, parkmanager van waterspeelpark Splesj in Hoeven, is blij dat ze naast het waterpark ook een camping runnen. ,,Zowel het zwembad als de camping hebben financieel schade opgelopen door de coronamaatregelen. Dat maak je niet zomaar goed, dus daar moeten we rekening mee houden. We zijn blij dat we dit jaar toch nog een nieuwe attractie hebben kunnen bouwen. Zwemmen is heel weersafhankelijk, nu we wat zonnigere dagen hebben, is het gelukkig wat drukker. We verkopen nu alleen online tickets, in een lagere dagelijkse oplage. Er moet gereserveerd worden en het maximum ligt aan het aantal campinggasten. Dagelijks laten we, naast de campinggasten, zo’n 200 tot 500 mensen toe bij de zwembaden.”