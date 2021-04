‘Zo hoeft het van mij niet meer’, voorzitter Bewonerscomité Kalsdonk stapt uit overleg Poolse super

Dronken vrouw rijdt auto en plast op stoep in Roosendaal: rijbewijs kwijt

1 april ROOSENDAAL - In Roosendaal is woensdagavond een vrouw (51) aangehouden nadat ze dronken autoreed en op het trottoir haar behoefte deed. Dat gebeurde in de Heerma van Vossstraat, meldt de politie. ,,Getuigen hadden het vermoeden dat de vrouw behoorlijk onder invloed van drank was, want in haar auto zagen zij flessen drank liggen.”