Zo goed als nieuw schoolgebouw nu al te klein: Hoeven krijgt drie noodlokalen

Toch vroeg Frank Rockx (CDA) zich af waarom het Borgesius schoolbestuur financieel niet meer bijdraagt aan de extra capaciteit om de groeischool weerstand te bieden. ,,De peuteropvang ‘Spelen is leren’ neemt in het schoolgebouw ruimte in beslag, die oorspronkelijk voor het basisonderwijs bedoeld was. Borgesius is financieel verantwoordelijk voor de huisvesting van deze peuteropvang. Dus is het niet meer dan billijk dat zij bijdragen in de kosten.‘’ In het CDA-voorstel was dat 50.000 euro voor de aanleg van één van de drie noodlokalen plus de huur van een tweede.