Zo gaat de egelopvang om met de absurd veel zieke egels

Noodklok luidt: geen prins gevonden in Sprundel

9 augustus SPRUNDEL- De Sprundelse Nachtuilen luiden de noodklok voor het carnaval. Dat lijkt wat vroeg, maar volgens bestuurslid Anne van de Lindeloof is het nodig. In september moet volgens haar duidelijk zijn hoe het verder moet. Voor komend jaar is er (nog) geen prins. ,,Zo slecht hebben we het nog nooit meegemaakt’’, zegt ze over het tekort aan menskracht.