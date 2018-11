Zo gaan de patiowoningen in de Willebrordse Dorpsstraat eruit zien

Help, de pil is schaars: Bredase moet helemaal naar Almere voor een strip

7:18 De anticonceptiepil afhalen bij de apotheek is een gewoonte, net als het doen van een boodschap. Je krijgt een doosje, rekent af en komt drie maanden later weer terug. Deze keer krijg ik één strip in mijn handen geduwd. ,,Dit is voor een maand”, hoor ik mezelf tegen de assistente zeggen. Ze legt uit dat ze niet meer op voorraad heeft, de apotheek krijgt telkens slechts een paar strips van de groothandel. O ja, de prijs is ook wat gestegen: 7,90 euro voor één maand, normaliter betaal ik 10,15 euro voor drie maanden.