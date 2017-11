Zinloze kraak op bitcoinautomaat in Oudenbosch: 'Ik twijfel oprecht aan verstandelijk vermogen inbrekers'

Buigen of barsten voor Willebrordse tennisclub Rico

7:59 SINT WILLEBRORD - Het is maandag buigen of barsten voor TV Rico uit Sint Willebrord. Het zittende bestuur stopt er in elk geval mee. ,,Het voornaamste agendapunt is letterlijk Vorming nieuw bestuur/liquidatie’’, zegt voorzitter Corné Arnouts over de komende ledenvergadering. Is er niemand om het stokje over te nemen, dan valt het doek voor de tennisvereniging met 250 leden.