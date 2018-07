'Zin in toneel? Dan organiseren we dat?'

André: ,,KSE was destijds bekend om de grote musicalproducties. Allebei schreven we ons in om mee te doen aan de kerstproductie: 'Daar is de ster'."

Marc: ,,Oh, zo heette het? Ik dacht dat je dat tegen mij zei! We waren ook allebei actief in de techniek. André deed het licht, ik het geluid. En ik speelde ook weleens mee in het orkest."

André: ,,Wij hadden zoveel leuke activiteiten. We liepen door de school alsof we bij de inventaris hoorden. In 1985 deed ik eindexamen, maar ik heb nog tot 1987 meegedaan aan die producties."

Marc: ,, Het was een fantastische tijd, ik zou het zo weer overdoen. We besteedden bijna meer tijd aan buitenschoolse activiteiten, dan aan school. Het klikte vanaf dag één. André woonde in Sprundel, ik in Hoeven. Hij fietste elke dag eerst langs Hoeven en dan gingen we samen naar school. Ik was muzikaal heel actief, onder meer bij Muzikaèl. Dus ik zei tegen Dré: 'kom er gezellig bij'."

André: ,,Organiseren vonden wij leuk. Samen hebben we ook aan de wieg gestaan van de Mega Muzikaèl Meeting in 2003, met zeventien koren. We hadden gerekend op zo'n 350 deelnemers en 1.000 bezoekers. Maar er ontstond een complete verkeerschaos rond de Nobelaer, met meer dan 3.500 man publiek."

Volledig scherm Marc van der Heijdt (l) en André Verstijlen. © Marcel Otterspeer / Pix4Profs

Quote We verschil­len soms van mening. Dan spreek je elkaar daar op aan Marc van der heijdt Marc: ,,Het geeft maar weer aan hoe wij altijd via de muziek een weg hebben gevonden, om samen dingen te doen. Dat is gewoon tof."

André: ,,Wij namen initiatieven. Hadden we zin om toneel te doen? Dan organiseerden we dat. Maar we werden ook weleens gevraagd, voor een personeelsfeest van de gemeente Zevenbergen. We hadden met onze grote mond al 'ja' gezegd en daarna was het ons totaal ontschoten. Maandag belde die man: 'Hoe laat komen jullie vrijdag?'"

Marc: ,, We zijn een avond bij elkaar gaan zitten en hebben zoveel mogelijk onderbroekenlol bij elkaar verzonnen. André kwam op in zijn rode onderbroek."

André: ,,Toen had ik nog een goddelijk lichaam..."

Marc: ,,En dan zei ik: 'Dit hadden we niet afgesproken'. Bleek na een hoop discussie dat hij een blauwe onderbroek aan zou doen."

André: ,,In de auto op de heenweg zaten we nóg met een kladblok op schoot grappen te verzinnen. We zouden een kwartier doen, we zijn tweeënhalf uur bezig geweest."

Vriendschap

Naam: André Verstijlen

Woonplaats: Roosendaal

Leeftijd: 49



Naam: Marc van der Heijdt

Woonplaats: Hoeven

Leeftijd: 50





Kennen elkaar sinds 1981. Ze deden mee aan de kerstmusical op de KSE in Etten-Leur. Marc: ,,Als je me dat nu zou vragen, zou ik het niet meer durven. Maar je vertrouwt elkaar blindelings. We verschillen soms van mening. Dan spreek je elkaar daar op aan. En doe je iets anders? Ook goed! Je moet elkaar niet willen veranderen."

André: ,,Je bent met elkaar opgegroeid. We hebben samen zoveel meegemaakt."

Marc: ,,Ik weet nog dat André verkering kreeg, toen we een jaar of 15 waren. Hartstikke lieve meid, maar toen hebben we elkaar anderhalf jaar bijna niet gezien. Dat vond ik jammer, ik miste hem enorm. Maar ik heb er nooit iets van gezegd. Het is zijn keuze."

André: ,,Na anderhalf jaar ging het uit, toen ben ik bij hem langsgegaan."

Marc: ,,Ik zat in de tuin aan een beugelflesje Grolsch, toen de bel ging."

André: ,,Ik vond het eng. Ik heb zo'n hartje. Maar Marc zei alleen: 'Wat leuk. Biertje?' Ik slaakte een zucht van verlichting!"

Marc: ,,We zijn gewoon doorgegaan waar we gebleven waren. Maar hij zat maar te hannessen met dat flesje."

André: ,,Ik had nog nooit een beugelflesje in mijn handen gehad. Ik had geen idee hoe ik dat ding open moest maken!"