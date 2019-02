Zilver zonder te pieken voor Roosendaalse boksster Chelsey Heijnen

Heijnen (19) verloor in de finale met het kleinst mogelijke verschil van de vijf jaar oudere Italiaanse Valentina Alberti. Heijnen stapte naar eigen zeggen met een lach de ring uit. ,,Het kwartje had ook mijn kant op kunnen vallen." Heijnen maakte het de winnares van het zilver op het EK van 2015 in Baku lastig. ,,Voor mijn gevoel ging het lekker." De jury was verdeeld maar wees de Italiaanse als winnares aan. Heijnen was niet teleurgesteld. ,,Negen van de tien keer weet je op het eind of je gewonnen hebt, of juist niet. Nu was het onvoorspelbaar. Het was een split decision, dat moet je accepteren."