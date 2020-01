Zijn er genoeg openbare toiletten in Roosendaal?

Alex Raggers van de VLP noemt de situatie in Roosendaal zorgwekkend. Volgens hem heeft de gemeenteraad in het verleden vaker over openbare toiletten gesproken maar is er sindsdien niets verbeterd. Ook het Roosendaals Gehandicaptenplatform is niet blij met de situatie in de binnenstad. Begin december schreef hij hierover een brief aan B en W.



Wethouder Koenraad antwoordde toen dat er geen klachten bekend zijn over het gebrek aan openbare wc's. ,,Er lijkt dus niet direct een aanleiding te zijn om te spreken van een zorgwekkende situatie", zegt ze. Ze wijst op de openbaar toegankelijke toiletten in de parkeerkelder op de Nieuwe Markt en in winkelcentrum De Roselaar. De VLP wil hier met de wethouder over spreken en dat gebeurt aanstaande donderdag vanaf 19.30 uur.