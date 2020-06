Zijn die vleermuizen nou al vertrokken uit het Roosendaalse stadskantoor?

Eind vorig jaar werd bekend dat de grootschalige renovatie van het stadskantoor aan Stadserf voor onbepaalde tijd vertraagd zou worden, vanwege de vermoedelijke aanwezigheid van naar verluidt twee (!) vleermuizen.



Vermoedelijk, want gezien waren de beestjes destijds nog niet. Inmiddels is daar geen twijfel meer over, zegt Thielen. ,,Want we hebben ze ondertussen een paar keer rond zien vliegen. We weten alleen niet goed waar ze precies nesten. Is dat echt bij het stadskantoor of bijvoorbeeld in een boom in de buurt? We weten het niet.’’