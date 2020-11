Zij mogen het vernieuwde stadskantoor van Roosendaal gaan bouwen

Zelfs de plintjes van het stadskan­toor krijgen een tweede leven

18 september ROOSENDAAL - Als de gedeeltelijke sloop van het stadskantoor aan het Stadserf in Roosendaal over drie maanden klaar is, zullen er niet meer dan twee of drie containers afval overblijven. ,,En dat is eigenlijk ook geen afval want het gaat nog de sorteerband op", zegt Hans Snellen jr. van het gelijknamige sloopbedrijf.