ZieZo klaar voor nieuw schooljaar

ROOSENDAAL - Dozen vol met boeken, schoolspullen, potloden, stoelen en ander lesmateriaal staat in de gangen en in de lokalen van het oude gebouw aan de Azaleastraat. Montessori basisschool ZieZo is de nieuwe gebruiker van het karakteristieke schoolgebouw in de wijk Burgerhout.

,,Het is een beetje passen en meten, maar het lukt wel’', zegt directeur Dion van Zitteren. Hij en zijn team is hard aan het werk om alles op tijd af te hebben. Komende maandag beginnen de scholen weer en staan de ouders met hun kinderen op de stoep. Montessori basisschool ZieZo gaat voor minimaal een jaar met alle leerlingen en de 25 medewerkers naar de Azaleastraat.

Gebouw

,,Je merkt dat het echt een gebouw is bedoeld voor voortgezet onderwijs. Maar als je het goed indeelt dan kan hier alles’', zegt de directeur.

Een oud-scheikundelokaal is nu klaargemaakt voor montessorionderwijs: ,,De gemeente (de eigenaar van het pand, red.) heeft alle spullen eruit gehaald. Alle gasleidingen zijn afgekoppeld en de chemische toiletbakken zijn weggehaald. Er is veel werk door de gemeente verricht. Wij zijn het nu aan het inrichten met onze spullen.”

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm De lokalen zijn ingericht. © Floyd Aanen/BNDeStem

Het vorige schoolgebouw op Het Zand in Roosendaal is volledig afgebroken. Daar wordt een spiksplinternieuw gebouw weggezet. Van Zitteren verwacht dat het nieuwe schoolgebouw in 2021 opgeleverd wordt. ,,Wij willen graag laten zien dat montessorionderwijs niets met een gebouw te maken heeft. Dat we dat overal kunnen uitvoeren. We willen er een mooi jaar van maken met goed kwalitatief onderwijs.”

Het Jan Tinbergen College heeft sinds 2002 in het gebouw aan de Azaleastraat gezeten. Nu de nieuwbouw van het JTC in gebruik wordt genomen, heeft de school in mei het bijgebouw aan de Azaleastraat verlaten. Het viel de buurtbewoners van de zomer op dat er veel achterstallig onderhoud is aan de gebouwen en de schoolpleinen. ,,De gemeente heeft een grote renovatie uitgevoerd. En wij hebben ook alles er aan gedaan om het weer schoon en netjes te krijgen.’'

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm ZieZo is klaar voor het nieuwe schooljaar. © Floyd Aanen/BNDeStem

Spic en span

Het grootste doorn in het oog voor de buurtbewoners was het schoolplein dat door de hete zomer en weinig aandacht overwoekerd was met onkruid: ,,Dat wordt nu ook door de gemeente aangepakt. We hebben bewust gekozen om dat pas deze week te doen zodat alles piekfijn in orde is voor de eerste schooldag. Zowel binnen als buiten ziet het er spic en span uit. We gaan er een mooie schooljaar van maken’', zegt Van Zitteren.