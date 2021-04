Ziekenhuiszorg nu dicht bij huis in Sint Willebrord

Bravis opent zorgpunten in de regio: ‘Alleen nog maar naar het ziekenhuis als het écht moet’

16 maart OUDENBOSCH/SINT WILLEBRORD - Kleinschalige voorzieningen in de regio, waar men terecht kan voor specialistische zorg waarvoor niet alle hightech apparatuur van het ziekenhuis nodig is. Dat is het idee achter de vijf Bravispunten die het Bravis ziekenhuis in onze regio wil gaan openen.