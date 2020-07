Ziekenhuispersoneel oververmoeid door corona? ‘Niet in Amphia en Bravis’

Uitbrei­ding van Designer Outlet Roosendaal in de ijskast door corona, maar dit gebeurt er wel

28 juli ROOSENDAAL - De geplande uitbreiding van Designer Outlet Roosendaal gaat voorlopig even in de ijskast. Had er in 2024 zo’n 6.000 vierkante meter aan winkels bijgebouwd moeten zijn, die plannen schuiven minstens een jaar op.