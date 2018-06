Zieke Lorsé bij rechtszaak voor moord op schoonzoon Wassink

ROOSENDAAL - De zieke oud-drugsbaron Kobus Lorsé (73) woont woensdag zijn eigen strafproces bij. De verdachte van de moord op schoonzoon John Wassink (45) uit Roosendaal, is verzwakt door longkanker en aderverkalking. ,,Maar hij wil per se verklaren bij de rechter'', zegt advocaat Ed Manders.

Bewijs

De raadsman hield op een tussentijdse zitting in mei nog een slag om de arm over de aanwezigheid van Lorsé. ,,Hij is onderzocht door een longarts. Hij is heel ziek maar zegt: ik ga, het gaat wel om mijn schoonzoon en kleinkinderen.'' Als de verdachte door zijn gezondheid verhinderd was geweest, had de rechtszaak vertraging kunnen oplopen.

Het proces is voor beide partijen nog geen gelopen race. Het Openbaar Ministerie twijfelt er niet aan dat Lorsé de moord op zijn schoonzoon heeft gepleegd. De recherche vond diverse aanwijzingen, maar het onomstotelijke bewijs lijkt te ontbreken.

In bed doodgeschoten

Het lichaam van de auto- en drugshandelaar Wassink werd op 28 juli 2014 gevonden in het Markkanaal bij Terheijden. Hij bleek een paar dagen eerder met twee kogels in bed te zijn doodgeschoten, mogelijk in zijn slaap. Dat gebeurde in in zijn woonwagen op zijn autobedrijf in Roosendaal.

'Kobus de Zigeuner' was de avond voor de moord op bezoek geweest bij Wassink. De schoonvader is de laatste of een van de laatsten die hem in levende lijve heeft gezien. De Rotterdammer had volgens de politie een motief: de ruzie tussen Wassink en zijn dochter, die gescheiden leefden, over het garagebedrijf en de kinderen.

Dna

Ook vond de politie fysiek bewijs. Op de trekker van het vermoedelijke moordwapen zat dna van Lorsé, net als op de matras van Wassink, een bivakmuts en een glas in het chalet. Kobus heeft verklaard dat hij het wapen na de moord heeft gevonden op het terrein en daarom in zijn handen heeft gehad.

De verdediging vecht de bewijzen aan. Uit tegenonderzoek blijkt volgens Manders dat 'niet vaststaat dat de moord met het wapen is gepleegd'. ,,En als dat wel zo was geweest, waarom heeft Kobus het dan niet weggegooid? Zo dom is hij toch niet.''

Wapenhandelaar

Op de trekker is volgens Manders bovendien ook dna gevonden van een criminele wapenhandelaar uit Sint Willebrord. Elders op het wapen zitten sporen van nog eens twee (onbekende) mannen: ,,Dat maakt de zaak er ook niet sterker op voor het OM'', meent de advocaat. De politie heeft onderzoek naar de wapenhandelaar verricht en hem daarna geschrapt als verdachte.

Volledig scherm In het Markkanaal bij Terheijden, waar in 2014 het lichaam van John Wassink werd gevonden, zocht de politie later nog vergeefs naar de vermiste Jelle Leemans. © Perry Roovers

Jelle Leemans

De verdediging vindt dat andere moordscenario's aannemelijker zijn. Een daarvan is dat het misdrijf is gepleegd door Eduard F. uit Roosendaal, de nieuwe zakelijke partner van Wassink. De mannen handelden samen in drugs. Ze worden door het OM verdacht van de moord in 2013 op de verdwenen Belg Jelle Leemans, een drugsafnemer van hen. Volgens Lorsé kon Wassink geestelijk niet meer met het misdrijf leven, overwoog hij naar de politie te stappen en is hij daarom vermoord door de partner.

De recherche heeft meerdere alternatieve scenario's onderzocht, steeds in het criminele drugscircuit, maar daar nooit bewijzen voor gevonden.

Tunnelvisie