‘Ziek zijn deed Bas erbij’

Volledig scherm De laatste foto die van Bas is gemaakt, voor zijn overlijden. © Familie Onrust Klasgenoten wisten soms niet eens dat die positieve, grappige en vindingrijke Bas Onrust zwaar ziek was. ,,Bas leidde twee levens, één in het ziekenhuis en één daarbuiten. En dat wilde hij graag gescheiden houden”, vertelt zijn moeder Marion Mol. Kort na zijn geboorte bleek dat Bas leed aan cystic fibrosis, ofwel taaislijmziekte. Hij groeide op in de wetenschap dat hij waarschijnlijk niet oud zou worden.

Even gloorde een glimpje hoop aan de horizon toen hij op de lijst voor longtransplantatie kwam. ,,Op vrijdag kwam hij op de lijst, de woensdag erop is hij overleden”, zegt vader Marco Onrust. Bas was nog maar 20 jaar oud. Door zijn ziekte lag Bas regelmatig in het ziekenhuis, had hij veel buikpijn en was hij extra vatbaar voor longinfecties. Maar door de beperkingen die dat oplegde, liet hij zich niet weerhouden. Met zijn draagbare infuuspomp met antibiotica ging hij desnoods gewoon naar school en aan het werk in de Roosendaalse horeca. ,,Ziek zijn deed hij erbij”, zegt Marion. ,,Het was een zeer vrolijk mannetje”, vult Marco aan. ,,Als er iemand van feesten hield, was het Bas wel. Op festivals ging hij tussendoor rustig even op het podium liggen slapen, als het niet meer ging.” Zo wist Bas altijd een positieve draai aan zijn beperkingen te geven.

Quote Hij kon ook kwaad worden als iemand na een avond stappen een afspraak afzegde. ‘Uitslapen doe je maar als je dood bent’, zei hij dan Vader Marco Onrust In zijn stamkroeg Chagall werd hij beste maatjes met de bewaking. Die stonden nu eenmaal het dichtst bij de uitgang, en dus bij de frisse lucht. Marco: ,,Nooit zeuren over wat niet kan, maar zoeken naar wat wel kan.” Marco en Marion laten een prachtig boek zien, dat het gezin samenstelde na het overlijden van Bas. Familie, vrienden en bekenden hebben er herinneringen aan Bas in geschreven. Er staan ook foto’s in van uitjes met de hechte vriendengroep van Bas en natuurlijk de vakanties met Marion en Marco en de broers Jeroen en Tom. ,,Typisch Bas: hij had geen smartphone of camera en maakte zelf nooit een foto. Maar hij staat er altijd op, breed lachend in het midden”, zegt Marion lachend.

Bas studeerde toegepaste psychologie aan de Hogeschool in Leiden. Dat paste bij hem, zegt Marion. ,,Hij doorzag dingen goed en was altijd aan het observeren, analyseren en filosoferen.” ,,Ondanks al dat feesten en de vele ziekenhuisopnames had hij geen studievertraging opgelopen”, vertel Marco trots ,,Veel mensen op school wisten niet eens dat hij ziek was. Hij kon ook kwaad worden als iemand na een avond stappen een afspraak afzegde. ‘Uitslapen doe je maar als je dood bent’, zei hij dan.”

Hoewel Bas al zijn hele leven ziek was, kwam het einde toch abrupt. ,,Het voelt als een auto-ongeluk, hij heeft niet echt afscheid kunnen nemen. Zelfs de longarts was verbaasd, die had een dag ervoor nog met hem zitten praten. Bas kon voor de buitenwereld zo goed de schijn ophouden, dat soms onderschat werd hoe ziek hij was. Hij was boos toen hij op het laatst beademing kreeg, wat voor hem risicovol was. Hij wilde nog niet dood”, blikt Marion terug.

Volledig scherm De drie broers, van links naar rechts: Tom, Bas en Jeroen Onrust. © Familie Onrust

In de laatste periode thuis, ergerde Bas zich aan het oorverdovende gekoer van de duiven, die zich in de berk in de voortuin genesteld hadden. De berk werd geveld. Na zijn dood heeft Marion de stam uitgehold en gevuld met de urn van Bas. De stam staat nu, met een portret van Bas erop, in de woonkamer van de familie Onrust. Bas is er voor altijd bij.

