Zeventigjarige KBO Hoeven reist door Europa en ‘voetbalt wandelend’

Daar is geen woord van gelogen. De ruim zeshonderd leden (gemiddelde leeftijd 75) kunnen kiezen uit een breed scala van activiteiten. Wijnen zegt er meteen bij dat zulks te danken is aan de zestig vrijwilligers op wie de KBO kan bouwen. ,,Het houdt niet op bij biljarten, bingo en handwerken. Wij klaverjassen, maar evengoed wordt een stevig potje bridge gespeeld. De computerclub raakt steeds dieper in de materie. Het moet al heel slecht weer zijn, wil de fietsclub er niet op uittrekken en voor de jeu de boulers hebben we eigenlijk al een derde baan nodig. Wist je trouwens dat we jaarlijks een tiendaagse reis door Europa maken? Alles d'r op en d'r aan.‘’

Het Punt

Ad Wijnen. Vijfendertig jaar zat ie in de politiek, maar dat boek is al lang dicht. Nu is de Hoevenaar een bevlogen belangenbehartiger voor ‘grijs Hoeven'. ,,Als het dorpshuis straks in de kerk gevestigd wordt, pleit ik voor een gelijkwaardige ruimte. Dat zijn ze aan de grootste vereniging van Hoeven verplicht.‘’ Uitgesmeerd over vijf dagen en vier avonden zijn de senioren nu in Het Punt te vinden. Na omzwervingen in café Tramzicht, het Kompas en de bejaardensoos werd Het Punt van Surplus de ‘huiskamer’ voor de KBO.