Zeventig nieuwe bewoners in kabouterbosje Nispen

NISPEN - Het is dinsdagmiddag een vrolijk optochtje vanuit De Pastorie in Nispen naar het bosje aan het einde van de Klokbergsestraat. De bewoners rijden, allemaal met een rood-wit gestreepte kaboutermuts op, in rolstoelen en scootmobielen of met een rollator naar het bosje. Allemaal met een kabouter in hun mandje of stevig vastgeklemd op schoot.