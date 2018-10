Zeventig jaar de rug naar achter en schieten op de 'vogeltjes'

OUD GASTEL - Bij de oprichting van de Gastelse Wipclub in 1948 wemelde het in het dorp van de handboogschutterijen. Elke zichzelf respecterende kastelein had achter zijn café doelen waar met hand- of kruisboog op 'de doel' geschoten werd. Alleen de Wipclub overleefde. Maandag werd met een jubileumverschieting en etentje het 70-jarig bestaan gevierd.

Mooi dat de verschieting gewonnen wordt door Peter Bus. Met zijn 83 jaren is de Gastelaar de nestor van de Wipclub. Ook in dienstjaren, want de gepensioneerd woninginrichter, hanteert al 43 jaar pijl en boog. ,,Mijn vader richtte de club samen met Bertus Nijman en Klaas den Ronden op. Op kermismaandag in augustus schoten ze voor het eerst in een mast in plaats van horizontaal. Die maandagmiddag is trouwens altijd gebleven, is nog steeds onze vaste dag. Voor middenstanders was dat al vaak een vrije dag. En nu zijn we vrijwel allemaal met pensioen.''

De gemiddelde leeftijd van de schutters ligt op 62, heeft voorzitter Christ van Kalmthout berekend. ,,Toch zijn we een vitale club van 25 man. Ooit keken we op tegen de Zeeuwse wipclubs, die veel groter waren. Ooit was het daar volkssport nummer één, maar het is daar flink tanende. En in Brabant zijn we de enige.''

Erfgoed

De sport behoort tot het Gastels erfgoed, waar handboogschieten honderd jaar geleden al populariteit genoot en een boost kreeg toen Adrianus van Merrienboer met een gouden medaille van de Olympische Spelen in Antwerpen terugkeerde in zijn café In De Drie Snoeken. ,,Goedbeschouwd is onze club veel ouder dann 70'', verklapt Van Kalmthout, die de geschiedenis van de schutterijen en zijn eigen vereniging heeft uitgespit. ,,Onze club komt voort uit handboogschutterij Eendragt Maakt Magt, opgericht in 1834. Op haar beurt zetten de 19e eeuwse schutters de traditie van hete Gilde van Sint Sebastiaan van Gastel voort. En die stelde een eerste reglement op in 1609.''

In alle jaren is de 'wipwei' vier keer veranderd. Begonnen achter de kerk verhuisde de metershoge mast vervolgens achter de BBA-garage en via de spie naast de voetbalvelden uiteindelijk op het korfbalterrein van Juliana. Daar hebben de mannen - in al die jaren 'wipte' geen enkele vrouw mee - een ultramoderne muitmast, waarvan het doel met de pluimpjes automatisch omhoog en omlaag gehaald wordt.