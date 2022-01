Zevenhonderd nieuwe Gastelse bomen voor de verdwenen linde

Roosenda­ler voelt zich schuldig over trauma dochter na inval arrestatie­team: ‘Ik ga hier kapot aan’

BREDA/ROOSENDAAL – De 32-jarige Mounir R. uit Roosendaal voelt zich schuldig aan het trauma dat zijn dochtertje opliep toen hij in oktober in zijn woning werd opgepakt door een arrestatieteam. ,,Ik wil er voor haar zijn, laat me alstublieft vrij’’, smeekte hij de rechtbank in Breda dinsdag.

18 januari