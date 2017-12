Zevende Halderbergse 'Pluim' naar ontwikkelingswerk Homico

Op advies van de plaatselijke ambassadeurs wordt de Pluim toegekend aan organisaties of instanties, die zich verdienstelijk maken voor de leefbaarheid in het dorp. In Bosschenhoofd zijn dat in de ogen van de ambassadeurs Colinda Voet en Gerard van Staden al twee organisaties al is Homico vooral met projecten over de hele wereld bezig.

Missionarissen

De stichting was aanvankelijk in Hoeven gevestigd, vandaar ook de naam Stichting Hoevense Missie en Ontwikkelingscomité (Homico). Opgericht in 1970 verhuisde de Homico-winkel met tweedehands spullen vijftien jaar later naar Bosschenhoofd. Sinds vorig jaar is de winkel gehuisvest in de voormalige peuterspeelzaal. Daar verblijdde Harteveld de vrijwilligers met de 'Pluim'. ,,Aanvankelijk was u met ondersteuning van lokale missionarissen bezig, daarna is ondersteuning van de allerarmsten in de wereld middels verkoop van de tweedehands goederen de voornaamste doelstelling geworden.''