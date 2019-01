Zeven jaar cel voor Roosendaler na ananassentransport met coke in Oudenbosch

BREDA - Roosendaler Mike H. moet zeven jaar de cel in, vanwege zijn leidende rol bij het cocaïnetransport naar Oudenbosch in november 2017. Dat besloot de rechtbank in Breda vrijdag. Twee kompanen uit Roosendaal kregen ieder vijf jaar cel. Twee Albaniërs drie jaar.

Tegen Mike H. was eind vorig jaar acht jaar cel geëist en tegen zijn medepleger Eric O., net als H. uit Roosendaal, zesenhalf jaar. De rechtbank vond bij hen een iets lagere straf voldoende.

Het transport werd op 14 november 2017 onderschept, nadat eerder tips bij de politie binnenkwamen. Een truck reed vanuit Goes naar de haven in Antwerpen en haalde daar een container ananassen op. Tussen het fruit zat de drugs verstopt. De straatwaarde van de drugs zou een kleine 40 miljoen zijn. De vrachtwagen reed met die uiterst kostbare lading via de A4 naar Oudenbosch.

Mike H. volgde de Scania heel de tijd tot de vrachtwagen 's ochtends vroeg zijn lading loste in een loods aan de Industrieweg in Oudenbosch. Daar stapte de gereedstaande politie binnen en pakte O., De C. en de twee Albanezen op. H. werd even later ook opgepakt, op de snelweg bij Hank. De twee Albanezen vertelden dat ze eigenlijk alleen maar sjouwers en schoonmakers waren in de loods.