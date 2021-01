Zeven getroffen gezinnen door toeslagenaffaire in Halderberge en Rucphen

Op koopjes­jacht via WhatsApp: zo verkopen winkels ondanks de lockdown toch kleding

21 januari ROOSENDAAL/OUDENBOSCH/OUD-GASTEL – Thuisbezorgen, winacties plaatsen op social media of bestellingen ontvangen via WhatsApp: het zijn een aantal creatieve oplossingen van winkeleigenaren in de omgeving van Roosendaal. Op 14 december vorig jaar moesten zij hun deuren sluiten. Maar dat is volgens hen geen reden om bij de pakken neer te gaan zitten. ,,Het was even schakelen, maar we blijven het positief benaderen,” aldus Amanda Mathijssen van Gossip Fashionstore.