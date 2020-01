Zeven clubs kunnen van gemeente Halderberge meer subsidie verwachten

Voor Toon van Kaam gaat al zeventig jaar niets boven De Schutters

9:00 STAMPERSGAT - In de tijd dat Toon van Kaam langdurig in het ziekenhuis verbleef, ging in zijn dorp Stampersgat het verhaal dat zelfs zijn bloed blauw-geel was. Als iemand het woord ‘clubliefde’ heeft uitgevonden, is het de 81-jarige Van Kaam wel.