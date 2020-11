Zeven bedrijventerreinen op koers voor glasvezel: ‘Door corona zien ze hoe belangrijk snel internet is’

Dat is de deadline die telecombedrijf Deltafiber heeft gesteld voor de glasvezelcampagne, die begin september van start ging. Deltafiber hoopt vanaf januari in totaal 1.000 bedrijven op de terreinen Borchwerf I en -II, Majoppeveld Noord en -Oost, Vijfhuizenberg (allen Roosendaal), Bosschendijk (Oudenbosch) en Nijverhei (Rucphen) aan te sluiten op glasvezel.

Als op één terrein minimaal 30 procent van de bedrijven zijn jawoord geeft, wordt het hele bedrijventerrein voorzien van een netwerk. De overige bedrijven op dat terrein kunnen dan later alsnog aansluiten, maar betalen dan extra aansluitkosten.

Nog meer handtekeningen nodig

Met nog tien dagen te gaan ligt de score voor Deltafiber bij alle zeven terreinen in de regio momenteel tussen de 20 en de 25 procent. ,,Maar het is Nederlanders eigen om pas op het laatste moment de knoop door te hakken”, zegt projectmanager Dirk van de Ven. ,,Roosendaal is wat dat betreft geen uitzondering. Er is veel animo en we verwachten dat we het gaan halen. Maar we moeten nog wel wat handtekeningen binnenhalen.”

In de slotfase van de campagne zet zijn bedrijf dan ook alle zeilen bij, met billboards, het bellen van ondernemersverenigingen en zelfs het uitdelen van koekjes. ,,Het is wel iets lastiger door corona, maar tegelijkertijd: juist door corona ervaren veel ondernemers en werknemers hoe belangrijk een snelle internetverbinding is. Met alle communicatie die nu via diensten als Zoom en Teams verloopt.”

Toevallig op de route

Glasvezel is geschikt voor tien keer zo snel downloaden en dertig keer zo snel uploaden als de koperen leidingen die er momenteel liggen. Daarbij is het minder storingsgevoelig. Maar de aanleg is erg duur, zeker op bedrijventerreinen, waar tussen aansluitingen meer meters kabel nodig zijn. Vandaar dat dit soort projecten bijna altijd met collectieve inkoop wordt gedaan.

Maar als de deadline van 30 november niet wordt gehaald, is het kans verkeken voor terreinen in Roosendaal, Rucphen en Oudenbosch, zegt Van de Ven. ,,We zijn in deze regio bezig met netwerken aanleggen tussen de kleinere kernen en het buitengebied. Daarbij liggen deze bedrijventerreinen op de route.” Daardoor zijn de kosten nu stukken minder hoog, dan wanneer terreinen later op eigen houtje voor glasvezel zouden willen gaan.