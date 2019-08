Zetten Roosendaalse streetdancers hun zegetocht voort op het WK in Engeland?

Illmatic gaat in The Winter Gardens in Blackpool dansen op de muziek van Missy Elliot, een mix die Curtley een jaar geleden in elkaar heeft gezet. Samen met zijn vrouw Janine heeft hij een choreografie bedacht. Toen het stuk klaar was begon het succesverhaal. Illmatic werd Belgisch kampioen, twee weken later Nederlands kampioen en als klap op de vuurpijl in mei derde op de Europese kampioenschappen in Veldhoven.