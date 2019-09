Zestig zorgappartementen op plek van voormalige Abbeyfieldhuis aan Van Gilselaan in Roosendaal

De nieuwste escaperoom in Roosendaal is geen makkie: ‘Slechts 30 procent speelt hem uit’

11 september ROOSENDAAL - Een kleine waarschuwing: de nieuwe escaperoom A job to die for is zeker geen makkelijke. ,,Het is een pittige escaperoom, slechts 30 procent van de groepen speelt hem uit”, zegt Bas Maas, initiatiefnemer van Escape Roosendaal.