Zes zonnepanelen op je dak voor 4,50 euro per maand

De enige bijdrage die de huurder betaalt is 4,50 euro extra aan maandelijkse servicekosten.

De actie vloeit voort uit de fusie van AlleeWonen uit Roosendaal en Woonstichting Etten-Leur tot Alwel in 2018. Door deze fusie kon 12 miljoen euro worden bespaard in de vijf jaren na de fusie. Het bestuur van Alwel besloot deze fusiewinst niet op te potten maar beschikbaar te stellen aan de huurders in de gemeenten Breda, Etten-Leur en Roosendaal. Elke huurdersvereniging mocht 4 miljoen besteden.

Pakket led-lampen

De eerste actie van de HuurderAdviesRaad (HAR) was het uitdelen van pakketten led-lampen aan alle huurders in 2019. Dat kostte 429.700 euro. Er bleef nog een fors bedrag over voor ‘duurzaamheidsingrepen die direct effect hebben op betaalbaarheid’ van de huurwoningen. De HAR beslot flink te investeren in zonnepanelen.

,,We zijn er al een hele tijd mee bezig", zegt de 82-jarige voorzitter Cees Uytdewilligen van de HAR. Hij trekt de kar samen met Pierre Veuger. ,,We hebben de tijd niet mee, want we zouden alle huurders persoonlijk willen vragen of ze zonnepanelen willen. Sommige willen het namelijk niet.”

Volledig scherm Ook in Roosendaal krijgen veel huurhuizen zonnepanelen. Geen twaalf, zoals op de foto, maar zes. © Shutterstock

333 woningen per jaar

Na een lange selectie bleven er duizend woningen over. Woningen met een dak op het zuiden en met bewoners die belangstelling hebben voor zonnecellen. Het plan is om dit jaar, in 2022 en in 2023 steeds 333 woningen te voorzien. Om te laten zien hoe een en ander in zijn werk gaat, heeft de HuurderAdviesRaad bij tien huizen ‘over heel Roosendaal’ panelen geplaatst en daar een filmpje van gemaakt. Dat is aan huurders die voor een zonnedak in aanmerking komen getoond.

Het leggen van alle panelen gaat de HAR 2.570.300 euro kosten. Zes zonnepanelen leveren een gemiddeld gezin al gauw tussen de 300 en 400 euro besparing op de energierekening op. In het algemeen rekent Alwel zo, dat de helft van de opbrengst als huurverhoging doorberekent. De huurdersvereniging heeft andere afspraken gemaakt. ,,De zonnepanelen kosten de huurders 4,50 euro extra servicekosten", rekent Cees Uytdewilligen voor.

Keukentafelgesprekken

De panelen worden geleverd door Led Up Solar & Lighting uit Roosendaal. Dit bedrijf voert ook de keukentafelgesprekken met belangstellenden. Uytdewilligen: ,,De selectie van de eerste 333 woningen is nog niet gemaakt. We gaan kiezen voor huizen die bijvoorbeeld tijdens de renovatie al zijn verduurzaamd, zodat de zonnepanelen die we nu leggen er over een paar jaar niet af hoeven voor een dakrenovatie.”