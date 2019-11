Zes vragen over dronken Bulgaar die babyleven verwoestte door aanrijding

Waarom duurde het überhaupt zo lang voordat de man moest voorkomen?

Het ongeluk gebeurde op 1 november 2015, het dossier kwam op februari 2016 bij het Openbaar Ministerie (OM) terecht. In juni 2016 besloot het OM de man te dagvaarden. Dat de zaak nu pas voorkwam, heeft te maken met capaciteitsproblemen bij OM en rechtbank, en met het feit dat de man - die 37 jaar was ten tijde van het ongeval - was verdwenen. ,,Hij is destijds aangehouden en meegenomen naar het bureau voor alcoholtests en verhoor”, vertelt OM-woordvoerder Martine Pilaar. ,,Hij heeft toen het advies gekregen om een advocaat te nemen, maar daar is nooit meer iets op gehoord. Er is geen advocaat. Doordat de man niet te bereiken was, duurde de zaak ook langer.”