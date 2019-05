Zes danseressen van Dynamo Roosendaal naar Europese kampioenschappen

De meisjes hebben zich geplaatst via de Dance Stars competitie die de afgelopen vier maanden in Nederland plaatsvonden. In totaal kwamen de Roosendaalse danseressen met 26 bekers thuis. De groep deed mee aan de Open Dutch Grand Prix Performing Arts in Castricum en Hilversum.

De danseressen staan onder leiding van hun choreografe en coach Hedwig van Wezel. Ze doen mee aan het EK in de categorieën solo, duo en teams in de verschillende leeftijdscategorieën. ,,We hoeven gelukkig niet ver te reizen voor deze EK. De EK is dit jaar gewoon in Brabant, in Veldhoven bij Eindhoven,” vertelt Van Wezel.

,,De jongste meiden Sanne Reniers en Lobke Verwijmeren komen uit in de solo categorie en samen in de duo afdeling onder de 12 jaar. Zij dansen modern en show. Onder de 14 jaar danst Sophie Pruijssers in 2 solo categorieën. Zij neemt deel aan moderne dans en showdans.”

,,Kim Weber, Denise van Everdink en Jasmijn Slui dansen solo ‘s in de categorie onder de 18 jaar. Zij dansen in de dansdiscipline modern, show en ballet. In die categorie dansen Kim en Denise ook als duo modern. Sophie Pruijssers, Jasmijn Slui en Kim Weber komen ook samen uit in de categorie moderne dans als team. Ik durf niet echt een voorspelling te doen, maar verwacht wel dat de meiden het heel goed zullen doen,” voorspelt Van Wezel.

Op zaterdag doen alle solisten en duo’ s hun freestyle en hun dans op hun eigen muziek. Een aantal van de deelnemers gaat dan rechtstreeks door naar de finale. De anderen mogen op zondagochtend nog een herkansing dansen om ook in de finale te komen. De teams doen op zaterdag en op zondag hun dans.