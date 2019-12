Zes camera’s moeten een einde maken aan overlast en onveiligheid bij Passerelle in Roosendaal

ROOSENDAAL - Verspreid over en bij de Passerelle in Roosendaal worden op korte termijn zes camera’s geplaatst. Dat laat burgemeester Han van Midden weten. Op die manier hoopt de gemeente Roosendaal een einde te maken aan de overlast en het vandalisme die de miljoenen euro’s kostende brug sinds de opening in 2014 teisteren. Daarnaast moeten de camera’s het veiligheidsgevoel van de gebruikers verhogen.