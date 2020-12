Zes bedrijventerreinen in Rucphen en Roosendaal krijgen definitief volgend jaar glasvezel

ROOSENDAAL - De zes bedrijventerreinen in Roosendaal en Rucphen worden in het nieuwe jaar aangesloten op het supersnelle glasvezelnetwerk, meldt aanbieder Deltafiber. Achter het Oudenbossche terrein aan de Bosschendijk staat nog een vraagteken.

Deltafiber verwacht dat de aanleg van de snelle internetverbindingen vanaf februari 2021 van start zal kunnen gaan. De aannemer werkt de planning momenteel verder uit. Op de Nijverhei in Rucphen en op Borchwerf I en -II, Majoppeveld Noord en -Oost en Vijfhuizenberg in Roosendaal meldde per terrein minimaal drie op de tien bedrijven zich aan tijdens de ‘glasvezelcampagne’ in de maanden september, oktober en november.

Genoeg jazeggers

Dat aantal is de drempel voor groen licht; glasvezel aanleggen is erg duur. Bij te weinig deelnemende bedrijven zou het project ofwel niet rendabel zijn, ofwel zouden degenen die wel willen worden aangesloten veel meer moeten gaan betalen. Tien dagen voor de deadline lag het percentage jazeggers op alle terreinen tussen de twintig en vijfentwintig procent. Op zes van de zeven terreinen was een eindsprintje dus goed genoeg om de schop volgend jaar in de grond te zetten.

Voor het terrein Bosschendijk in Oudenbosch is nog onduidelijk of het aantal deelnemende ondernemers groot genoeg is om de aanleg van de grond te krijgen. Het gaat volgens Deltafiber om een technisch ingewikkelde plek, bovendien is de gemeente Halderberge van plan volgend jaar aanpassingen te doen aan de bestrating en riolering op dat terrein. ,,We nemen daarom de tijd om daarover te overleggen met de gemeente, en om te bekijken hoe er gescoord is”, zegt Deltafiber-projectmanager Dirk van de Ven.

Door na de dorpen

Ondernemers op de zes terreinen die nu een ‘go’ hebben gekregen, maar aanvankelijk niet meededen, krijgen nog tot eind januari de kans om alsnog aan te haken. Deltafiber werkt in deze regio momenteel aan verbindingen tussen kleinere kernen en het buitengebied. Daarbij liggen de zeven bedrijventerreinen waar Deltafiber campagne voerde, op de route.

De aanleg van die netwerken voor de dorpen Heerle, Moerstraten, Nispen, Wouw en Wouwse Plantage, verloopt ondertussen voorspoedig. Vorige week werd bekend dat aannemer Spitters een maand eerder dan gepland alle 3.553 huishoudens in die dorpen voorzien heeft. Daar was ongeveer 200 kilometer aan glasvezelkabel voor nodig, de klus begon in september. Momenteel is de aannemer met de laatste aansluitingen bezig, vanaf januari kan het netwerk in gebruik worden genomen.