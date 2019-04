Zenuwachtige scooterbestuurder (17) met verboden middelen aangehouden in Hoeven

Toen de 17-jarige op verzoek van de agenten zijn zakken leegmaakte, bleek dat hij een ploertendoder op zak had. Dat is een soort uitschuifbare wapenstok waarvan het strafbaar is om het in je bezit te hebben. Ook had hij een gebruikershoeveelheid hennep bij zich en was de scooter voorzien van (mogelijk) een gestolen kentekenplaat. De jongen was wel in het bezit van een brommerrijbewijs, maar uit onderzoek bleek dat hij op een motorscooter reed. Daarvoor had hij geen bevoegd rijbewijs.