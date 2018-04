Zendmast tussen woonwijk en camping valt verkeerd in Bosschenhoofd

,,Maar er zijn toch wel betere locaties te vinden dan aan rand van een groen en bosrijk recreatiegebied'', geeft Mark Steinbusch een schot voor de boeg. Net als zijn buurtbewoners uit de Advocatenhof is hij door KPN uitgenodigd voor een inloopsessie in De Reiskoffer op 26 april. Daar hoopt hij ook een vertegenwoordiging van de gemeente Halderberge aan te treffen en beide partijen te wijzen op alternatieve locaties.

De mast vervangt een oude, die tien jaar gestationeerd was op de kop van de woonwijk, waar Steinbusch woont. ,,Daarvan wisten we dat de projectontwikkelaar na verloop van tijd de mast weg wilde om de laatste bouwkavel in te vullen. Tijdelijk plaatst Vodafone op de parkeerplaats naast de kerk een mast, een permanente plek voor KPN is nu voorzien op een paardenwei aan de Pagnevaartdreef.

,,Dat is pal naast onze natuurcamping'' zeggen Rob en Joyce de Vries van 'Landgoed De Wildert'. Ze zijn hogelijk verbaasd dat KPN hen tevoren niet heeft geïnformeerd. ,,Nu denkt iedereen in Bosschenhoofd dat wij hiermee instemmen, terwijl ze aan onze broodwinning komen. Sommige kampeerplaatsen van onze gasten liggen nog geen vijf meter van de mast vandaan.''

Steinbusch wijst op de kerktoren als mogelijk alternatief of verder noordwaarts op of nabij het voormalige bedrijfsterrein van Van den Brand. ,,Alles beter dan tussen een nieuwbouwwijk en een natuurcamping in. Er staan masten bij het vliegveld en in de omliggende dorpen. Waarom geen site-sharing? Meerdere servers op dezelfde mast?