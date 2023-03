Zelftestjes vliegen de deur uit sinds carnaval

Tiktokkers en influen­cers voetballen in Roosendaal voor slachtof­fers aardbeving: ‘We zijn hier voor ons land’

ROOSENDAAL - De voetbalwedstrijd TikTok United tegen VV Vianen stond zondag helemaal in het teken van de aardbeving in Turkije en Syrië. Bekende tiktokkers en influencers speelden in het Atik Stadion in Roosendaal een benefietwedstrijd om geld in te zamelen voor de slachtoffers.