Zelfs de plintjes van het stadskantoor krijgen een tweede leven

Het stadskantoor wordt momenteel gestript. De gemeenteraad heeft ervoor gekozen het huidige stadhuis grondig te renoveren in plaats van sloop en nieuwbouw. Snellen Sloopwerken uit Rijsbergen trekt het gebouw nu helemaal leeg. Waar de gewone Roosendaler spreekt van sloop, heeft wethouder Cees Lok het liever over circulaire ontmanteling. ,,De opdracht van de gemeenteraad was tweeledig. Maak van een oud gebouw het meest duurzame van de stad en sloop circulair.”



Ofwel: gebruik zo veel mogelijk materialen opnieuw. In het nieuwe Huis van Roosendaal of bij andere bouwprojecten. Of biedt het via www.tweedehandsmaterialen.nl te koop aan. Dus waar de sloper vroeger met een shovel een gebouw ‘de grond in restaureerde', gaat hij nu met een schroevendraaier te werk om de oude stopcontacten van de muur te schroeven.