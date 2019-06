Zeker vier werken uit West-Brabant hangen straks naast Rembrandt in het Rijksmuseum

AMSTERDAM - Voor de zomerexpositie Lang Leve Rembrandt heeft het Rijksmuseum 563 werken geselecteerd, geïnspireerd op de 17e eeuwse meester. In totaal stuurden ruim 8390 mensen, jong en oud, professioneel en amateur vanuit de hele wereld een kunstwerk in.

De geselecteerde kunstenaars openen de expositie zelf op 15 juli, de verjaardag van Rembrandt van Rijn. De jury selecteerde negentig versies van de Nachtwacht, 260 kinderkunstwerken en 118 portretten van Rembrandt. De jongste kunstenaar is vier jaar oud en de oudste is de negentig al voorbij.

Spanning

Ook in West-Brabant zaten deelnemers, die tot de laatste 600 behoorden vrijdag in spanning bij telefoon of laptop. Enkele weken geleden hadden zij hun inzending al moeten afstaan aan het Rijksmuseum, waar een jury onder leiding van Pieter Roelofs de werken beoordeelde.

Quote Om straks naast een Rembrandt te mogen hangen, wie wil dat nou niet? Anita Vermeeren, Kunstenaar uit Galder

In Hoeven kreeg Barbara Zonjee het verlossende bericht dat haar foto van de Hoevense Brandwacht een mooi plaatsje krijgt in de Philipsvleugel van het Rijksmuseum in Amsterdam. ,,Ik vind het vooral leuk voor John Braspenning van de Hoevense brandweer. Hij kwam met het idee en nu kan de hele wereld zijn korps straks bewonderen in het Rijksmuseum.‘’

Anita Vermeeren, professioneel kunstenaar uit Galder, heeft een balpentekening van haar zoon ingediend. De titel is ‘I am eighteen now'. Ze heeft zich bij dit werk beslist laten inspireren door Rembrandt, die ook veel portretten schilderde. ,,Om straks naast een Rembrandt te mogen hangen, wie wil dat nou niet?‘’ Het bijzondere portret hing overigens eerder al in Paleis Soestdijk en was bij een NOS-item over het Rembrandt-jaar ook al te zien.

Volledig scherm De balpentekening I am eighteen now van Anita Vermeeren © Cobine Van Der Louw

De pas tienjarige Yavi Nefs uit Halsteren valt eveneens in de prijzen. Hij maakte al op 8-jarige leeftijd een zelfportret in het kinderatelier ‘Landt van Beloften’. De titel van zijn werk is ‘Zie mijzelf in Rembrandt'.

Zoek de verschillen

Ook het naamloze doek van de Bergse kunstenaar Mart Franken is doorgedrongen tot de eregalerij. Zijn werk werd ooit meegenomen naar het programma Tussen Kunst en Kitsch waar zelfs even gedacht werd dat het een onbekend werk van de meester zelf was. Nu wordt het ‘zoek de verschillen’ tijdens de zomertentoonstelling die op 15 juli, de geboortedag van Rembrandt, feestelijk wordt geopend. Alle geselecteerde deelnemers zijn die dag eregast van het Rijksmuseum.

’Lang Leve Rembrandt’ - in het Rembrandtjaar 2019 - wordt van 15 juli tot 15 september gehouden in de Philipsvleugel van het Amsterdamse museum. De expositie toont kunstwerken geïnspireerd op de grote schilder, wiens 350ste sterfdag dit jaar wordt herdacht.