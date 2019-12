Zei Roosendaalse verdachte schietpartij in tap: ‘Ik schijt op hem’?

ROOSENDAAL/BREDA - Néé, de verdachte heeft niet in een tapgesprek gezegd: ‘Ik schiet op hem’. Maar, zo verduidelijkt hij met klem richting rechters: ‘Ik schijt op hem’. De 25-jarige Roosendaler staat terecht voor een schietpartij in zijn woonplaats in 2018.

Grote vraag voor de rechtbank: Was hij het die meerdere schoten afvuurde? Of was er toch een andere schutter? De zaak tegen zijn broer, die ook verdachte was, is geseponeerd. De kans dat dat dossier wordt heropend is dus minimaal.

Officier Marieke Snoeks heeft trouwens het antwoord al: Het is deze verdachte die op 11 juni vorig jaar heeft geprobeerd zwaar lichamelijk letsel toe te brengen aan een 30-jarige stadsgenoot. Hij schoot meermaals in de richting van diens benen. En daarvoor moet hij twaalf maanden cel krijgen, waarvan drie voorwaardelijk.

Verdachte J.V. zat die bewuste middag achter het stuur van zijn stilstaande auto, een Volkswagen Golf. Dat was op de Bredaseweg. Hij werd benaderd door het slachtoffer. De twee hadden ruzie. Gedoe in de relationele sfeer, iets rond de vriendin van verdachte. V. zegt dat de aangever hem bij de keel greep. Zijn broer, die buiten liep, probeerde de belager weg te trekken. De verdachte stapte uit zijn auto. Op dat moment hoorde hij schoten, ‘komend van achteren’. Vervolgens reed hij met piepende banden weg. ,,Ik was erg bang”. Die angstreactie zou te maken met een traumatische ervaring. Niet lang geleden trof hij een dode collega aan op het werk.

Coca cola

Het slachtoffer raakte niet gewond. Wel had hij een schroeiplek in zijn trainingsbroek. Op straat lagen twee hulzen. Een flatbewoner heeft verklaard drie knallen te hebben gehoord en gezien te hebben dat de man achter het stuur een pistool in zijn hand had.

Advocaat Mark Broere voert aan dat de getuigen in het dossier onvoldoende zicht hadden op het vooral. Ze zouden nooit gezien kunnen hebben dat de schutter ook degene was die met hoge snelheid wegreed. Hij suggereert in de richting van de broer. Want die zou ook in een tapgesprek hebben gevraagd: ‘Zal ik mijn handen in coca cola wassen?’. Volgens de officier trekt de raadsman echter uitlatingen in de afgeluisterde gesprekken uit hun verband.