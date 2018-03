Zegse thema's op verkiezingsforum Dorpsraad

Het is voor het eerst dat een dergelijk politiek forum in De Nieuwenbergh wordt gehouden, laat Dorpsraadvoorzitter Ton Christophersen weten. Hij fungeert ook als forumvoorzitter/gastheer.

Mix

Volledig scherm Ad Vissenberg, PVV © Archief BN DeStem Volgens Christophersen wordt het forum gevuld met een mix van lijsttrekkers en Zegse kandidaten, in totaal zes .Nieuwkomer PPV wordt vertegenwoordigd door Ad Vissenberg. ,,We zijn heel tevreden’’, zegt Christophersen over de voltallige medewerking van de plaatselijke politiek.

De avond is informatief bedoeld, als hulp voor de kiezers om hun keuze te bepalen. De Dorpsraad heeft bewust aangestuurd op thema’s die in Zegge leven, zoals sluipverkeer, woningbouw in het dorp en het voortbestaan van de plek waar het forum wordt gehouden, De Nieuwenbergh.

Niettemin is er ook ruimte voor andere zaken, zoals aangedragen door de KBO. Die wil graag ook over Automaatje praten, een Über-achtig initiatief van de ANWB dat in de vervoersbehoefte kan voorzien.

Woonkameropstelling

Het is de bedoeling nader kennis te maken met zowel de partijen als hun standpunten. Dat gebeurt in een redelijke informele woonkameropstelling, een soort halve kring. De Dorpsraad heeft vooraf ook gevraagd of de partijen in hun verkiezingsprogram aandacht willen besteden. ,,Daar ga ik dan in prikken’’, kondigt de forumvoorzitter aan.

Gezichten

Hij roept de bezoekers op zich op voorhand wat te verdiepen in de programma’s van de partijen. ,,Ik hoop dat ze daar al wat van weten en misschien gezichten bij de partijen kennen’’, zegt Christophersen, die mikt op een hoge opkomst. ,,Ik ben blij als er tachtig man in de zaal zit.’’