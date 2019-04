Zegse huurwoningen gaan aan Zeggenaren voorbij, dorp is stomverbaasd

ZEGGE- Stomverbaasd zijn ze in Zegge: worden er een keer acht nieuwe huurwoningen opgeleverd, is er geen één aan mensen uit Zegge toegewezen, terwijl er meer dan 200 Zeggenaren op de wachtlijst staan.

Bij woningcorporatie Thuisvester wijzen ze op twee dingen: de inkomenstoets en de onbekendheid van mensen met het woningverdeelsysteem Klik voor Wonen dat sinds 2016 wordt gehanteerd.

Woningtoewijzing is heikel punt in hele gemeente

Het is een teer punt in de hele gemeente Rucphen, het toewijzen van huurwoningen aan eigen inwoners. D66'ster Marion Buijk zwengelde de kwestie deze week aan in de commissie ruimtelijke ordening naar aanleiding van de oplevering van acht huurwoningen in de Bergstraat. In de commissie werd gesproken over de zogeheten prestatie-afspraken tussen Thuisvester, gemeente en huurdersvereniging; afspraken die door de laatste partij overigens niet zijn ondertekend.

Thuisvester wil mensen beter informeren

Een van de afspraken is dat Thuisvester voor 1 april zou komen met voorstellen om inwoners van de gemeente Rucphen voorrang te geven bij woningtoewijzing, of juister geformuleerd de lokale gebondenheid meer te benadrukken. Maar die voorstellen zijn nog in de maak.

,,Duidelijk is al wel, dat er iets moet gebeuren aan het informeren van mensen”, zegt Connie Tuijl, woordvoerster van Thuisvester. ,,Mensen moeten zélf reageren via de website Klik voor Wonen wanneer ze geïnteresseerd zijn, het komt niet vanzelf op ze af. Bestaande woningen staan drie dagen op de site, nieuwbouwwoningen zeven dagen. Het is een systeem dat heel Brabant gebruikt, mensen mogen wonen waar ze willen.”

Quote Mensen moeten zélf reageren als ze interesse hebben, het komt niet vanzelf op ze af Connie Tuijl, Voorlichter Woningcorporatie Thuisvester

Aan de inkomenstoets kan Thuisvester niks veranderen, zegt ze, want die is wettelijk vastgelegd en uiteindelijk ook bepalend of iemand in aanmerking komt voor een huis. Er staan bij Thuisvester 206 mensen uit Zegge ingeschreven voor een huurwoning. Op de nieuwe huizen in de Bergstraat in Zegge heeft 1 bewoner uit Zegge gereageerd, 2 uit St. Willebrord, 1 uit Rucphen en 1 uit Sprundel. De kale huurprijs is er €640,14.

Dorpsraad bezorgd om jongeren die in het dorp willen blijven

Ook de Dorpsraad van Zegge maakt zich zorgen: ,,Wij hebben eerder al overleg gehad met Thuisvester", zegt voorzitter Ton Christophersen. ,,We maken ons grote zorgen om de doorstroming maar ook over de beperkte mogelijkheden voor jongeren om in het dorp te kunnen blijven wonen. Wij hopen op Zegge-Oost, een groot project, maar dat duurt en duurt maar.”