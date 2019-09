Zegs steunpunt Mariavaart verhuist wellicht naar De Nieuwenbergh

Aanleiding is het pla van woningcorporatie Thuisvester om nieuwe, langjarige huurcontracten af te sluiten voor alle vijf de steunpunten in de gemeente Rucphen.

Dat voorstel pakt voor Zegge relatief duur uit, legt wethouder Martien de Bruijn uit, doordat de Stichting Steunpunten daar meer vierkante meters huurt dan in de andere steunpunten, terwijl er juist minder gebruikers zijn dan in de andere dorpen. ,,De Stichting Steunpunten is tegenwoordig een samenwerking tussen alleen nog de gemeente Rucphen en Stichting Groenhuysen. Thuisvester is eruit gestapt en heeft alleen nog een rol als verhuurder voor alle vijf de steunpunten.”

‘Steunpunt is sprankelend hart van elk dorp’

Binnen de gemeente Rucphen is in elk dorp een steunpunt waar mensen op doordeweekse dagen terecht kunnen voor koffie, een spelletje of een maaltijd. Het steunpunt is ‘het sprankelend hart van elke dorpskern, elk met een eigen sfeer en identiteit’, zo staat op de website van de Stichting Steunpunten.

In 2017 werd in Mariavaart een mozaïek onthuld dat gemaakt werd vanwege het vijf-jarig bestaan.

Elk steunpunt heeft een aantal aanleunwoningen en een centrale ontmoetingsruimte voor activiteiten, zoals computercursus of kerkdienst. Naast deze activiteiten is er ook dagverzorging en hebben Buurtzorg en WMO (huishoudelijke zorg) een vaste plek binnen het steunpunt; er worden medische hulpmiddelen uitgeleend en op enkele steunpunten zijn prikposten.

Thuisvester is alleen nog verhuurder van de gebouwen van de vijf steunpunten

Thuisvester weet dat in sommige gevallen de huur moeilijk op te brengen is en daarom heeft de woningcorporatie de gemeente Rucphen gevraagd ‘mee te denken’ over een oplossing. Daar wordt in geval van Zegge volgens wethouder De Bruijn dus door Groenhuysen aan gewerkt. ,,Er is geen sprake van een acuut probleem", benadrukt hij.

Wethouder Martien de Bruijn: 'Er is geen reden tot paniek, er blijven in Rucphen vijf steunpunten, in elke kern één.'

,,De mensen van Mariavaart komen echt niet op straat te staan. Er zijn in Rucphen vijf steunpunten, die blijven er, daar is budget voor.”

Het idee om het steunpunt Zegge eventueel naar De Nieuwenbergh te verplaatsen is mede ingegeven door de moeizame exploitatie van het gemeenschapshuis, zegt hij. ,,Wellicht kunnen we een win-winsituatie creëren, voordat we ons bij Mariavaart aan een langjarig en duur huurcontract binden.”

Groenhuysen geen geeft commentaar

Van Stichting Groenhuysen wil niemand reageren.