Zeeuws-Brabantse vodka krijgt zilver in Londen

Zwembadle­ve­ran­ciers: 'Chloor is niet aan te slepen'

15:28 Leveranciers van zwembaden en toebehoren draaien overuren door de hitte van de afgelopen weken. Het is druk op alle fronten, maar met name de vraag naar chloor rijst de pan uit. ,,Ik denk dat we het dubbele leveren van wat we normaal leveren'', vertelt Stefan, medewerker bij Zwembadcentrum Roosendaal.