Joke: ,,Wij hebben hetzelfde gevoel voor humor. Om iets van dertig jaar geleden kunnen wij nog helemaal slap liggen. Andere mensen snappen er dan niks van."

Janny: ,,Drie jaar geleden ben ik ziek geweest. Borstkanker. Toen ik uit het ziekenhuis kwam, zijn we samen een weekendje naar Utrecht gegaan en naar The Bodyguard. In het hotel hebben we met zijn tweeën zo gelachen! Mijn pruik hing aan de schemerlamp."

Joke: ,,Het maakt niet uit waar je ons wegzet. We hebben altijd lol. Ze noemen ons Duo Penotti, ik ben blond en Janny is donker. We zijn zelfs op dezelfde dag jarig. Alleen ben ik twee jaar ouder."