Zanger Joost van Ekeren (38) uit Roosendaal wil als kinderboekenschrijver de wereld veroveren

ROOSENDAAL - Onthoud de namen Tido en Lali alvast maar, want als het aan Joost van Ekeren (38) uit Roosendaal ligt, zijn ze binnenkort overal. Drinkbekers, broodtrommels, knuffels en misschien zelfs een tv-serie: ,,De hele Woezel & Pip-lijn, zeg maar”, zegt Van Ekeren lachend. Stap één richting dat doel is het eerste kinderboek van zijn hand, dat vanaf volgende week landelijk verkrijgbaar is.

‘Tido & Lali - Speeltuin naar de maan’ is de titel van het boek, over het kind Tido dat samen met zijn hond Lali een betoverde speeltuin ontdekt tijdens het buitenspelen. De luisterboekversie staat al op Spotify en Youtube, en wordt voorafgegaan door een vrolijke titelsong, door Van Ekeren geschreven en gezongen.

Geen verrassing, als je Van Ekerens andere creatieve uitspattingen kent. Zijn ervaring als schrijver en zanger van carnavals- en feestmuziek hielp hem bij het schrijven, vertelt hij. ,,De kunst van het simpel schrijven, dat stiekem helemaal niet zo simpel is, vind ik erg leuk”, vertelt hij. ,,Mijn liedteksten zijn ook altijd vrij simpel, daar word je vrolijk van. Ik dacht; zoiets moet voor kinderen ook werken. En het schrijven van een kinderboek maakt je zelf ook weer jong!”

Quote Weten dat je anders bent is voor de een leuk, en voor de ander helemaal niet Joost Ekeren, auteur

Dat Lali wel erg op Van Ekerens hond Fellow lijkt, is geen toeval. Net zo min als dat het bruine jongetje Tido een kind van witte ouders is. ,,Ik ben zelf geadopteerd uit Sri Lanka en wilde adoptie graag subtiel naar voren laten komen”, zegt Van Ekeren. ,,Niet alleen omdat het makkelijker schrijft als je het dicht bij jezelf houdt, maar ook omdat het weinig in kinderboeken voorkomt.”

Geen boek over adoptie

Niet dat hij zichzelf als kind niet in boeken als Jip & Janneke herkende, zegt hij. ,,Maar dat is voor anderen misschien anders. Ik kreeg er als kind veel vragen over en vond het geen probleem om dat steeds uit te leggen, maar genoeg kinderen vinden dat wel lastig. Weten dat je anders bent is voor de een leuk, en voor de ander helemaal niet.” Tido & Lali moest in ieder geval geen boek óver adoptie worden, vindt hij. ,,Maar het zit erin en dat moedigt misschien aan om na te denken, ouders mogen dat zelf invullen.”

Vanaf 1 maart ligt het debuut van Joost van Ekeren in de boekhandels, online is het al verkrijgbaar via de site van de uitgeverij: hetleeskasteel.nl.