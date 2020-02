Zandvrees en Viezenvoetenverkorting levert elfde carnavalskraker af: Druk van de ketel

Jeroen ging Peter Picavet voor als prins carnaval in Stampersgat. Hij zingt al elf jaar bij het trio. Eerst met pliessie Remko Verstraten en nar Roy van Dorst. ,,Dit jaar is Roy gestopt en heeft prins Peer zijn plaats ingenomen. Een dubbelrol, die ons wel eens voor keuzes stelt. Voor onze verdere naamsbekendheid is het wel goed dat Stampersgat geen overvol carnavalsprogramma meer heeft. Maar de zondag is heilig. Dan zijn we niet te boeken, zelfs niet in het voorprogramma van Snollebollekes.‘’