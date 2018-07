Zandbakken gevuld op Markten in Wouw en Roosendaal

Roosendaal heeft vanwege het 750-jarig bestaan een extra dag bij het normale Beach Event programma en opent de festiviteiten op donderdag. In Wouw heeft de organisatie tot vrijdagavond om de beachvolleybal velden klaar te maken.

Wouw

Twee tractoren zijn woensdagmorgen druk aan het af en aan rijden om de 350 kuub zand op de Markt in Wouw te rijden. Donderdag worden de palen geplaatst en velden aangelegd, waarna op vrijdag de reclameborden volgen. Vrijdagavond om 19.00 uur vliegen de eerste ballen van de beachvolleybal-, beachtennis- en voetvolleytoernooien.

,,We leggen dit jaar naast de velden ook nog een strandje apart voor de kleinsten aan," zegt Henk Theuns van de organisatie. ,,Normaal konden die tussen de wedstrijden het zand op, maar nu hebben ze een eigen plekje. En vanwege de warmte zorgen we daar ook voor wat waterpret."

Roosendaal

Vanwege Roosendaal 750 jaar, is het Beach Event uitgebreid met op het Symmachia straten toernooi op donderdagavond. Alle Roosendalers zijn uitgenodigd om zich in te schrijven en zelf in het zand kennis te maken met beachvolley.

Roosendaalse basisscholen houden donderdag een sportdag in het zand op de Markt. Nog een speciale uitbreiding van de beach event activiteiten is Beach Rugby. Op donderdagmiddag vanaf 4 uur is deze sport, georganiseerd door rugbyclub RCC Bekaro, voor de eerste keer.

De allerkleinsten mogen op vrijdagmorgen in de grote zandbak op de Markt spelen. Vrijdagmiddag zijn er beachvolleybalclinics. Het bedrijventoernooi is op vrijdagavond.

Het Beachvolley en voetvolley toernooi is op zaterdag en zondag, met de finales op zondagmiddag . Iedere avond wordt afgesloten met een beachparty.