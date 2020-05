Zakenman legt verkoop unieke voetbalspullen uit Roosendaals museum tijdelijk stil na ophef

Eelsing heeft de advertenties van Marktplaats verwijderd om de rust te bewaren. ,,Er is veel gedoe. Mensen bellen en mailen mij voortdurend. Het is heel erg hot ineens.’’ De verkoop van de relikwieën uit het voormalige voetbalmuseum ligt onder een vergrootglas sinds Johan Derksen er maandagavond in Voetbal Inside zijn woede over uitsprak. Het gaat om bijvoorbeeld gesigneerde wedstrijdshirts die gedragen zijn door topspelers. Eelsing zegt dat hij de verkoop hiervan op eigen initiatief tijdelijk heeft stilgelegd. ,,Ze komen er gewoon weer op. Wij gaan hiermee verder’’, is hij stellig.